0553 313 94 23

AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı

Ocak ayında AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 oranında arttı.

12 Mart 2019 Salı 12:53
AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı

Ocak ayında AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 oranında arttı. Metrekare verimliliğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış teknoloji kategorisinde gerçekleşti.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre endeks, 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,4 artış kaydederek 267 puana ulaşırken, 2018 aralık ayına göre ise yüzde 16,6 oranında azaldı. AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, Ocak 2019’da İstanbul’da bin 278 TL olurken Anadolu’da ise 848 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2019’da bin 20 TL olarak hesaplandı.



Ocak ayında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde


Ocak ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 21,5’lik bir artış kaydetti. Yine geçen yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki metrekare verimliliği hipermarket kategorisinde yüzde 19,6; yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 18,8; giyim kategorisinde yüzde 15,7; ayakkabı kategorinde yüzde 6,6 ve diğer alanlar kategorisinde yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.



Ziyaret sayısı endeksi


Ocak 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4,5’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.


AVM Endeksi Ocak 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Şimdiye kadar yüzümüzü güldüren endeks sonuçları Ocak ayında duraksadı. Uzun zamandır enflasyon oranlarının üzerinde veya başa baş giden endeks rakamlarımız, Ocak ayında yüzde 9,4 artış ile yüzde 20,35 olan enflasyon oranının yaklaşık 10 puan altında kaldı. Bu sonuçlardan seçimler sebebi ile tüketicinin duraksadığını düşünüyoruz. Organize perakende sektörü ülkemizin lokomotiflerindendir dolayısı ile ciroların yukarı hareketini yatırımcılar olarak bizler de önemsiyoruz".


Kategoriler bazında en yüksek artışın teknoloji ve hipermarket kategorilerinde yaşanması ile ilgi olarak Belgü şöyle konuştu: "Teknoloji kategorisindeki bu artışta sömestr tatili ve vergi indirimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hipermarket kategorisindeki artışın yüksek oluşu ise zorunlu ihtiyaçların öncelikli olduğunu gösteriyor".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    1. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    2. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    3. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    4. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin..
    7. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    8. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    11. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    12. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    13. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    14. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    15. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    16. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    17. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    18. Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi..
    19. Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti
    20. Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki..
    21. Ah şarlatanlar ah!
    22. Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı..
    23. 5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı
    24. Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı,..
    25. Alman turist Antalya'da asansörde..
    26. Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
    27. Soylu: PKK’nın şah damarını kestik
    28. Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve..
    29. Moldova'dan Türkiye açıklaması:..
    30. Zorluoğlu otogar ve sanayi esnafını..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!