Avlanmak için yaylaya çıktı hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylasında avlanmak için yaylaya çıkan vatandaş fenalaşması sonrası düştüğü kayalıklarda hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrı sonrası bölgeye AFAD ve 112 ambulans ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ekipleri ip yardımı ile vatandaşın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Av esnasında fenalaşarak ölen vatandaşın cansız bedeni 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

