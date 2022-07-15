Avize nasıl temizlenir? Avize metalleri nasıl temizlenir?

Avize temizliğinde kullanılacak temizleme ürünleri;

Temizlik sırasında kullanılan temizleme ürünleri de son derece önemlidir. Kullandığınız temizleme ürünleri avizenin kararmasına ya da herhangi bir bölümünün deforme olmasına neden olabilir. Avize temizliği nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak mutlaka kullanılan temizleme ürünlerine göre de cevap verilmelidir. Cam avizeler için su ya da sirke kullanılabilir. En iyi temizleyici olarak bunlar gösterilir. Bunun dışında kullanabileceğiniz farklı ürünler de olacaktır.

Avize Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avizenizin temizliğini yapmanız konusunda dikkat etmeniz gerekenler olacak. Avizenin türü ya da kullanılan malzemelerin detayları dışında, kullandığınız temizlik malzemelerinin de önemli olduğunu unutmayın. Tamamen bunlara dikkat ederek, direkt olarak temizliğin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sizin için önemli olan bir diğer husus ise sıcak su kullanımının olmaması gerektiğidir. Eğer avizenizi sıcak suyla temizlerseniz, zarar görmesi söz konusu olabilir. Bunun için temizleme sırasında kullandığınız durulama suyunun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Zarar vermeden avizenizin temizliğini yapmalısınız.

Parlatma için kullanabileceğiniz farklı temizleme malzemeleri de olabilir. Bunun için direkt olarak deneme yaparak, avize temizliği yapılabilir. Avize temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda sunulmuş olan bilgilerden yola çıkarak, direkt olarak temizliği yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenler içinde verilen kullanılan malzemeler, tercih edilen ürünler gibi hususlara bakarak direkt olarak temizliği yapabilirsiniz. Tercih yapılması mümkün.

Avize metalleri nasıl temizlenir?

Peki, avize taşlarının temizliği nasıl olmalı?

Avizeleri temizlemek için kullanacağınız temizlik maddesi genellikle sirkeli su veya sabunlu sudan ibaret. Öncelikle bir bardağın içine 3 ölçek su 1 ölçek sirke koyun ve güzelce karıştırın. Avizenin sarkan taşlarını hazırladığınız sirkeli suyun içine batırın.