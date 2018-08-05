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Avcılar'daki şebeke kesintisinin altından CHP'li Belediye çıktı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un son zamanlarda Avcılar'da yaşadıkları şebeke problemi sebebinin CHP'li Avcılar Belediyesi'nin hukuksuz müdahaleleri ve rant hesapları olduğu ortaya çıktı.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:56
Avcılar'daki şebeke kesintisinin altından CHP'li Belediye çıktı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; bir süredir Avcılar bölgesinde yaşanan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

KESİNTİNİN SEBEBİ AVCILAR BELEDİYESİ

Üç şirketin kamuoyuna yaptıkları ortak açıklama şöyle:

"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

 

''RANT HESAPLARI UĞRUNA İLETİŞİM ENGELLENİYOR''

Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz."

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:56
  1. Turkcell
  2. Türk Telekom
  3. Vodafone
  4. Avcılar
  5. şebeke kesintisi
  6. CHP AVcılar Belediyesi

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