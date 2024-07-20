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Yerel Avcılar'da tuhaf olay: Kaza yapıp kavga ettiler!
Yerel

Avcılar'da tuhaf olay: Kaza yapıp kavga ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 11:54:00 - 2024-07-20 11:59:55

Avcılar'da alkollü halde kaza yapan iki kişi daha sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Kanlar içinde kalan şahıslar, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar’da meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında aynı araçta bulunan alkollü iki şahıs birbirlerine bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Uzun süre birbirlerine tekme tokat döven şahıslar kan içinde kaldı. Araçta başlayan kavga dışarıya taştı. Şahıslardan birini yerde yatan şahsı sürükledi. Daha sonra araçlarına tekrar binen iki şahıs, araç içerisinde de kavga etmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Olay çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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