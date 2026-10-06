‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

bağışta daha bulunacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Almanlar, 1940'lı yıllarda 8 saat kendileri çalıştıktan sonra her gün 2 saat de devletlerine mesai yaparak çalışmışlar, Almanya'yı Almanya yapmışlar. Biz de niye devletimize bir yılımızı bağışlamayalım? Şimdi bakıyorum, her yerde 'Devlet yapsın.' deniyor. Ama hiçbirimiz 'Ben devlet için ne yaptım, devletime kaça mal oldum, okulundan, üniversitesinden, yollarından, hastanesinden ne kadar yararlandım?' diye düşünmüyor. Bunu düşünelim, bir fedakarlık örneği olsun diye böyle bir adım attım. Rabb'im kabul eylesin."