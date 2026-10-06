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‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

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‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

İzmir’in Aliağa ilçesinde 46 yıldır din görevlisi olarak görev yapan Gazali Ateş, altı aylık maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayarak destek verdi.

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Foto - ‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

Kayseri'de üniversite eğitimini tamamlayan ve 1980'de din görevlisi olarak vazifeye başlayan Ateş, meslek hayatı boyunca çeşitli yerlerde görev aldı. Ateş, 28 senedir Aliağa'daki Fatih Camisi'nde imamlık yapıyor.

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Foto - ‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

Gelecek yıl emekli olmaya hazırlanan Ateş, anlamlı bir bağışta bulundu. Gazali Ateş, eğitimini devletin sağladığı imkanlarla yatılı olarak tamamladığını ve meslek yaşamı boyunca devletine minnet duyduğunu söyledi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle böyle bir karar aldığını dile getiren Ateş, "Kayseri'de 4 yıl yatılı okudum, devletim okuttu. Devlet bizi besledi, büyüttü. Ben de devletime bir yılımı feda ettim." diye konuştu.

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Foto - ‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

bağışta daha bulunacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Almanlar, 1940'lı yıllarda 8 saat kendileri çalıştıktan sonra her gün 2 saat de devletlerine mesai yaparak çalışmışlar, Almanya'yı Almanya yapmışlar. Biz de niye devletimize bir yılımızı bağışlamayalım? Şimdi bakıyorum, her yerde 'Devlet yapsın.' deniyor. Ama hiçbirimiz 'Ben devlet için ne yaptım, devletime kaça mal oldum, okulundan, üniversitesinden, yollarından, hastanesinden ne kadar yararlandım?' diye düşünmüyor. Bunu düşünelim, bir fedakarlık örneği olsun diye böyle bir adım attım. Rabb'im kabul eylesin."

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Foto - ‘Devletime 1 yılımı feda ediyorum’: 36 yıllık imamdan anlamlı hareket

Maaşını bağışlamasının ardından ailesinin geçimiyle ilgili herhangi bir endişe taşımadığını, rızkı verenin Allah olduğunu belirten Ateş, "Biz din görevlileri hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık. Ezan sesini bu memleketin dağına, taşına, kundaktaki bebeklerine varıncaya kadar duyurduk, duyurmaya da devam edeceğiz. Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek." ifadelerini kullandı.

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