Avcılar’da mide bulandıran olay! Kadınları taciz eden sapığa mahalleliden dayak!

Avcılar'da mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

Avcılar’da köpeğini gezmeye çıkaran ki kadına taciz şüphesi, mahalleyi adeta ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs pazartesi gecesi Merkez Mahallesi’nde köpeklerini gezdiren iki kadını takip etmeye başladı.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARDI

Şüpheli park halindeki bir aracın arkasında gizlendi ve sohbet eden kadınları gözetledi.

Bu sırada mahalleden geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde “Sapık var” diye bağırdı.

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MAHALLELİ ŞÜPHELİYİ DARP ETTİ

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, sapığı yakalayıp tartaklamaya başladı.

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi’ne götürülerek polise teslim edildi.

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi oldu.