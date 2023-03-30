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Yerel Avcılar'da metruk binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Avcılar'da metruk binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 23:55:00 -
Avcılar'da metruk binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Avcılar'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumanda etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumanda etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Bajdar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm için boşaltılan metruk binanın çatı katından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Binanın için kalan evsiz bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs, ambulansta yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

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