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Yerel Avcılar'da dron destekli denetim
Yerel

Avcılar'da dron destekli denetim

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Avcılar'da dron destekli denetim

Avcılar’da suçla mücadele kapsamında dron destekli “Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Sokaklarımızın güvenliğini hedef alan şehir eşkıyalarına karşı sahadayız” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Avcılar’da suçla mücadeleye yönelik dron destekli “Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar durduruldu, kişilerin üst aramaları yapıldı ve Genel Bilgi Taraması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Avcılar'da suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimler sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şüphelilerin üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetime katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Yıldız'a göreve yeni başlayan Avcılar Emniyet Müdürü Yılmaz Kahraman da eşlik etti.

'İSTANBUL HALKININ GÜVENDE HİSSETTİĞİ HER AN BİZİM EN BÜYÜK BAŞARIMIZDIR'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimde durdurulan araçlardaki sürücüler ve mahalle sakinleriyle sohbet edip esnafı ziyaret etti. Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Avcılar'da huzur uygulamasındayız. Sokaklarımızın güvenliğini hedef alan şehir eşkıyalarına karşı sahadayız.

Her türlü suçla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul halkının güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır. Bu güvenirliği pekiştiren ise bizim sahadaki görünürlüğümüz, kararlı duruşumuz ve İstanbul halkı ile kurduğumuz güçlü gönül bağıdır. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz" ifadelerini kullandı.

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