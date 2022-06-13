  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri
Yaşam

Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri

Maltepe Pendik su kesinti saatleri | 13 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini, kesinti sebebini araştırıyor. Peki, Avcılar sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:35:00 -
Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri

İstanbul’un pek çok mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman saat kaçta son bulacağını merak ediyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?

Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Burgazada Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 11:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 15:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              İdealtepe Mah,Feyzullah Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 15:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Yayalar Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 12:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 16:10

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.06.2022 09:31

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23