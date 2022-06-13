Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri
Maltepe Pendik su kesinti saatleri | 13 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini, kesinti sebebini araştırıyor. Peki, Avcılar sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un pek çok mahallesini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman saat kaçta son bulacağını merak ediyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
Avcılar sular saat kaçta gelir? 13 Haziran İSKİ su kesinti saatleri
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Burgazada Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 13.06.2022 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2022 15:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Feyzullah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2022 15:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2022 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2022 16:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.