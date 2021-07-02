Avcı'dan Hamsik ve yeni transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok. Bununla birlikte 1-2 transfer takviyemiz daha olabilir." şeklinde bir ifade kullandı.

"Trabzonspor bugün transfer yapmasa da rakiplerimiz sahaya çıkınca şampiyonluk için oynayacağımızı bilirler." diyen Avcı, "6.5 ayda önemli bir mesafe kat ettik. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"Hamsik büyük bir oyuncu"

Hamsik'in büyük bir oyuncu olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır." şeklinde konuştu.

Transfer ettikleri oyunculara değinen Avcı, "Deneyimli oyuncu alıyoruz, yaşlı oyuncu almıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi ve aklı vardır." ifadelerini kullandı.

"Uğurcan konusunda her türlü duruma hazırız"

Uğurcan Çakır'ın yurtdışına transfer olma durumu hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı teknik direktör, "Uğurcan, Avrupa Şampiyonası'nda performansı en yüksek oyuncularımızdan biriydi. Her türlü duruma hazırız. Bir oyuncunun altyapıdan yetişip kulübüne para kazandırması çok önemli ama kalıp şampiyonluk yaşayıp gitmesi de önemli." dedi.

Yabancı sınırının sorulmasından rahatsız olduğunu belirten Avcı, "Bu tip kurallar yerli oyuncuyu geliştirmez, aksine gelişimini tıkar. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek." diye konuştu.

"Abdülkadir, Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından bir tanesi." diyen Abdullah Avcı, sakatlıklar ve baskıların gelişimini tıkamış olabileceğini, gelecek sezon çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Şenol Hoca'yı bir maçla yargılayamayız"

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020'deki performansında değinen deneyimli çalıştırıcı, "Şenol hoca, play-off oynamadan turnuvaya gitti. Bir maçla mı hocayı yargılayacağız? Türk liginin organizasyonu nasıl? Antrenörden ziyade organizasyon sorununu konuşmamız lazım. Türk futbolunun sorunu Şenol Güneş, Abdullah Avcı ya da antrenörler değildir. Turnuva takımı olabilmek için eğitim, rekabet, alt lig organizasyonu gerekli." dedi.

"Taraftarı özledik"

Bir an önce taraftara kavuşmak istediklerini söyleyen Avcı, "20-25 bin taraftarımız maça gelecek. Biz onları çok özledik, onlar da bizi özledi. Sonuna kadar işin içinde olacağız ama sabra ve desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Ceyhun Gülselam gündemde yok

"Ben hangi oyuncunun gideceğine ya da kalacağına karar veremem ama düşüncelerimi yönetimle paylaşıyorum." diyen tecrübeli teknik adam Ceyhun Gülselam'ın transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.

Sörloth'a Avcı'dan onay

Sörloth transferine de değinen Avcı, "Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.