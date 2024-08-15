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Spor Avcı'dan flaş sözler: Rahat bıraksınlar
Spor

Avcı'dan flaş sözler: Rahat bıraksınlar

Yeniakit Publisher
2024-08-15 22:45:00 -
Avcı'dan flaş sözler: Rahat bıraksınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien'e 2-0 yenildikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien mağlubiyetinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2-0 kaybettikleri maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "İlk yarıda rakibin üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi o bölümde ayakta tuttu. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünü dengede götürüp sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası 3 değişiklik yapıp 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamaktı. Ancak bu oyun, bu seviyede takım savunmasını beraber yapma, baskıyı ve şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak bir şey ifade etmez, o an ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bugün rakip bizden iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var, ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz." sözlerini sarf etti.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK..."

Abdullah Avcı, sosyal medyada telefon numarasının yayılmasını ise şu sözlerle ifade etti:

"Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum."

"FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

Forvet transferi için yoğun bir çalışma içinde olunduğunu söyleyen 61 yaşındaki teknik adam, "Son 3 dönem forvetlerimize bakıldığında hep iyi işler yapmış oyuncular var. Cornelius, Onuachu ve Sörloth lige ve kulübe çok uygun oyuncular. Forvet için başkan çok yoğun çalışıyor. İhtiyacımız var ve alınacak." dedi.

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