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Spor Avcı onay verdi ve harekat başladı!
Spor

Avcı onay verdi ve harekat başladı!

Bordo-Mavililer kanat transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayıyla tanıdık bir ismi gündemine aldı... Nwakaeme'nin sözleşme uzatma görüşmelerinde mesafe katedemeyen Trabzonspor aradığı sol kanadı buldu. İtalyanlar'ın iddiasına göre Bordo-Mavililer, sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Başakşehir'de 6 gol atan Trezeguet için Aston Villa'ya teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:00:00 - 2022-06-11 12:02:26
Avcı onay verdi ve harekat başladı!

Bordo-Mavililer kanat transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayıyla tanıdık bir ismi gündemine aldı... Nwakaeme'nin sözleşme uzatma görüşmelerinde mesafe katedemeyen Trabzonspor aradığı sol kanadı buldu. İtalyanlar'ın iddiasına göre Bordo-Mavililer, sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Başakşehir'de 6 gol atan Trezeguet için Aston Villa'ya teklif yaptı.

Yeni sezonda kadroyu koruyup nokta transferlerle eksiklerini gidermeyi hedefleyen Trabzonspor, Nwakaeme'nin imzaya yanaşmaması sonrası sol kanat için alternatifleri masaya yatırmıştı. Bordo-Mavililer'in geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Trezeguet'yi gündemine aldığı iddia edildi. Yarım sezonda Turuncu-Lacivertli takımla Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu için bonservisinin bulunduğu Aston Villa Kulübü ile temasa geçildiği bildirildi.

Visca etkisi oluşturabilir

İtalyan kaynakların iddiasına göre Bordo-Mavililer'in, Mısırlı sol kanat için İngiliz ekibine teklifini ilettiği ve cevap bekledikleri belirtildi. Trezeguet için hem Türkiye'den hem de başka ülkelerden teklifler olduğu kaydedildi. Abdullah Avcı'nın daha önce Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı oyuncuyu ligimizi tanıması nedeniyle uyum sorunu yaşamadan katkı vereceğine inandığı için alınmasını istediği öğrenildi. Trezeguet'nin devre arasında Başakşehir'den Avcı'nın isteğiyle transfer edilen ve forma giydiği ilk 7 maçta attığı 5 golle puan farkının açılmasına katkıda bulunup şampiyonlukta pay sahibi olan Visca gibi kısa sürede uyum sürecini atlatabileceği öngörülüyor.


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