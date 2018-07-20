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Avcı böreği tarifi

Avcı böreği nasıl yapılır? Avcı böreğini yaparken hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

20 Temmuz 2018 Cuma 19:24
Avcı böreği tarifi

MALZEMELER

3 hazır yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı su

İÇİ İÇİN:

300 g orta yağlı kıyma

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı ince bulgur

50 g ceviz içi

10 dal maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı kimyon

KIZARTMAK İÇİN:

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu

NASIL YAPILIR?

Kıymalı iç harç için soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Maydanoz yapraklarını ve ceviz içini kıyın.

Kapaklı küçük bir kâseye aldığınız köftelik ince bulgurun üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp şişmesi için kısa bir süre bekletin.

Orta yağlı kıymayı kavurun. Kıyma renk almaya başladığında tereyağı ve doğranmış soğanları ilave edin. Soğanlar diriliğini kaybedip kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan kıyma karışımına suyunu çeken ince bulgur, ceviz içi, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Son olarak ince kıyılmış maydanoz katıp soğuması için bir kenarda bekletin.

Hazır yufkaları düzgün bir şekilde üst üste açıp 8 eşit parçaya bölün. Sıvı yağ ve suyu küçük bir kapta karıştırın. Üçgen yufka parçalarını bir yumurta fırçası yardımıyla yağlayıp, geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan dolu 1 yemek kaşığı kadar dağıtın. Kenarda kalan yufka parçalarını içe doğru katlayıp sigara böreği hazırlar gibi yufkaları rulo şeklinde sarın. Her bir yufka için aynı işlemi yapmanız gerekiyor.

Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Elenmiş galeta ununu düz bir tabağa alın. Hazırladığınız avcı böreklerini öncelikle çırpılmış yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayın. Tabanını yağlı kâğıtla kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:24
  1. avcı böreği

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