Av. Yaşar Baş kaçak döküm belgeleri ile ilgili bir paylaşım yaptı: İddianamede teker teker sayılmış...

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı, Eski AK Parti İstanbul 6. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yaşar Baş'ın kaçak döküm ile ilgili paylaşımı....

Paylaşılan belge 2023 tarihli… Döküm sahasına 2021 yılında kaçak döküm başlamış… 2023 yılına kadar tamamen kaçak döküm yapılmış.. Bu belgedeki onaydan sonra da onaya aykırı döküm yapılmış…

Paylaştıkları belge iddianamede yer alıyor zaten.. Bu belge öncesinde ve sonrasındaki yasa dışı işler de ayrıntıları ile iddianamede yer alıyor…. Sanki gizli bir belge bulmuş gibi sallamayın..

2023 tarihli belge, 2021 yılında başlayan kaçak dökümü nasıl meşrulaştırıyor?..

2023 sonrasında da verilen onaya da aykırı kaçak dökümün nasıl ve ne kadar yapıldığı da detaylarıyla iddianamede…

Eklediğin belge de iddianamede detaylarıyla değerlendirilmiş….

Bütün savunmalarınız böyleyse içiniz zor hatta çok zor.. İddianameyi okumaya fırsatı olmayanları kandırabilir, trollerinize coşku verebilirsiniz belki ama 40 yıldan buta hukuk işiyle iştigal eden biri olarak ifade edeyim.. Bu gerçek dışı iddialar işimize pek yaramaz..

Paylaşılan belge yolsuzluğun delili.. 2021 öncesindeki dökümlerin tamamı kaçak .. 2023 yılında MAPEG tarafından düzenlenen belgeden sonra ise, belgeyi paravan yapıp yine kaçak döküm yapılmış…

Tüm detayları iddianamede teker teker sayılmış..

Yayınladığın belge zaten iddianamede yer alıyor … Bu belgedeki onayın nasıl paravan haline getirip, yolsuzluğun dip noktasına nasıl inildiği de iddianamede ayrıntıları ile yer alıyor..

Detaylarıyla daha sonra da anlatacağım.. Ama kısaca şunun altını çizeyim..

Söylediklerin yukardan aşağıya, sağdan sola, aşağıdan yukarıya gerçek dışı.. @muratemirchp