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Yerel Av tüfeğiyle ateş açtı! 1 ölü 2 yaralı
Yerel

Av tüfeğiyle ateş açtı! 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 12:27:00 -
Av tüfeğiyle ateş açtı! 1 ölü 2 yaralı

Osmaniye, Düziçi'nde çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açan şahıs, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi uzun mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.İ.P. ile Okan Onaylı, K.Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.İ.P., av tüfeğiyle Okan Onaylı, K.Y. ve H.İ.'ye ateş açtı, ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Okan Onaylı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı K.Y. ve H.İ.'nin durumunun iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan zanlı Ç.İ.P. ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

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