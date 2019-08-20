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Av sezonu başlıyor

Kahramanmaraş’ta av malzemeleri satışı yapan Yunus Kaya, cumartesi günü av sezonunun başlayacağını hatırlatarak, “Eğlencemizi hüzne dönüştürmemeliyiz” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:59
Av sezonu başlıyor

Kahramanmaraş’ta av malzemeleri satışı yapan Yunus Kaya, cumartesi günü av sezonunun başlayacağını hatırlatarak, “Eğlencemizi hüzne dönüştürmemeliyiz” dedi.


Yeni av sezonu öncesi av camiasına kazasız belasız sezon dileyen Kaya, avlanması gereken kuşların adetlerini sıraladı. Avcıların ava çıkmadan önce gerekli prosedüre uymaları gerektiğini söyleyen Kaya, avcıların ekipman ve tüfeklerinin bakımlarını yapmalarını tavsiye etti.


Av esnasında emniyet tedbirlerinin üst seviyede olması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Önümüzdeki hafta cumartesi günü 2019-2020 av sezonu açılıyor. Tüm av camiasına ve avcılara rast gele diyorum. Öncelikle herkesin ava gitmeden önce vizesini yaptırması gerekiyor. Ava gitmeden önce gideceği bölgenin rotasını alması gerekiyor ve sonra av esnasında uyması gereken kurallar var. Yarı otomatik dediğimiz av tüfeklerinde 2 artı 1 takozlu kesinlikle olmazsa olmazlardan. Çünkü sahada kolluk kuvvetler ve diğer ilgililer denetlemeleri devam ediyor. Bu yılda avcılarımız bıldırcında 10, üveyikte 3, tahtalıda 4, kaya güvercini 6, çulluk 5, saksağan 15, sakarmeke 4, karatavuk 3 ve ala karga ise 1’er adettir. Bu söylediğimiz birinci grup av hayvanları için. Bir de ikinci gruplar var bunlar da 10’uncu ayın 14’ünde açılıyor. Avcılarımız maksimum derecede riayet etmelerini tüm av camiasına tavsiye ediyoruz. Av esnasında emniyet tedbirleri ise maksimum civarında olması gerekir. Tetiği çektiğiniz andan itibaren hatalar olabilir ve onun için keyfimizi avımızı eğlencemizi hüzne dönüştürmemeliyiz. Tüm av camiasına kazasız belasız bir sezon diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:59
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