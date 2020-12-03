AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Söz konusu sınavların ardından AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınavlarının sona ermesinin ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Normal şartlarda 10 gün içinde duyurulan AUZEF sınav sonuçları, 9 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor…

AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinden duyurulacaktır. Sınav sonuçlarınızı kurumun internet adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.