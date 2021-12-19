İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yarıyıl bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Sınavlarını tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, AUZEF cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18-19 Aralık'ta tamamlanacak. AUZEF öğrencileri sınav soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak tüm oturumların tamamlanmasının ardından sorular açıklanacaktır. Soru ve cevap anahtarının 19 Aralık akşamı ya da 20 Aralık tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.