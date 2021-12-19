İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hafta sonu yarıyıl bitirme sınavlarına yüz yüze olarak katıldı. Sınav sonuçlarını merak edenler ise açıklamanın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

AUZEF sonuçları ne zaman?

AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih ise şimdilik paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.