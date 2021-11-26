AUZEF sonuç sorgulama ekranı! 2021 AUZEF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Yüz yüze yapılan sınavlara katılan öğrenciler, ‘AUZEF sonuçları açıklandı mı?’ diye merak ediliyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AUZEF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde AUZEF sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de AUZEF güz dönemi vize sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF bitirme sınavları ne zaman 2021?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021

AUZEF telafi sınavları ne zaman 2021?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022