  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Stoltenberg'den AB'ye çağrı: NATO'yu taklit etmeyin

AK Parti'den o anket şirketine tokat gibi cevap!

Koronaya karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

Bakan Varank bombaladı: Foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Bakanlığın adı değişti, yeni bir başkanlık kuruldu!

Laikçiler takiyyeyi bıraktı! Bir açıklama daha: Öldükten sonra beni yaksınlar

Netflix'in tepki toplayan Squid Game dizisi gerçek oluyor!

Milyarlarca doları bulacak! "Merkez Türkiye olacak" deyip duyurdular

Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmışlardı... Nihal Yalçın'ın arkadaşı, teröristbaşını överken yakalandı!

Fiyatlar resmen tavan yaptı! Enerji krizinin perde arkasında ne var?
Eğitim AUZEF sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

AUZEF sınavı nasıl yapılacak?

AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin yanında 2021 2022 AUZEF güz yarıyıl ara sınav merkezi tarihleri de merak ediliyordu. AUZEF sınav merkezi tercihi nereden yapılır? İstanbul üniversitesi AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:22:00 - 2021-10-12 08:23:18
AUZEF sınavı nasıl yapılacak?

AUZEF sınavı nasıl yapılır? Sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. AUZEF tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

AUZEF sınav takvimi ne zaman açıklanır?

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman nasıl yapılır?

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay