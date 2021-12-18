Eğitim hayatlarına AUZEF’te devam eden öğrenciler bitirme sınavlarını 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak tamamlayacak. Sınava giren öğrenciler ise soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav soruları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18-19 Aralık'ta tamamlanacak. AUZEF öğrencileri sınav soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak tüm oturumların tamamlanmasının ardından sorular açıklanacaktır. Soru ve cevap anahtarının 19 Aralık akşamı ya da 20 Aralık tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.