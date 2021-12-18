AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yarıyıl bitirme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUEF sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 18-19 Aralık’ta tamamlanacak sınavların sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF öğrencileri final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bitirme sınavları yüz yüze yapılacak.
AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih ise şimdilik paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.