AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonucu sorgula
AUZEF sınav sonucu öğren | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 21-29 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF sınav sonuç ekranı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 21-29 tarihleri arasında koronavirüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? | AUZEF sınav sonucu sorgula
Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vizeleri online olarak yapıldı. AUZEF final sınavları da 2-10Ocak 2021'de online olarak yapılacak.
Vize sonuçları ise henüz açıklanmadı. AUZEF vize sonuçlarının 9 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.
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