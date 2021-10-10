AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman 2021 2022? AUZEF sınav merkezleri listesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz ara dönem sınavı (vize) tarihi AUZEF kayıdı yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF güz ara sınav tarihleri belli oldu. 2021 2022 AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin belli olmasından sonra bu kez de AUZEF sınav merkezi tercih tarihleri merak ediliyor.

AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman 2021 2022?

AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar için tarihler belli oldu. 2021 AUZEF güz ara (vize) sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi. Sınav Merkezi tercih işlemlerini yapabilmeniz için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alacağınız 31 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olan HES kodunuzu sisteme girmeniz gerekmektedir.

AUZEF güz yarıyılı ara sınavı nasıl yapılacak?

AUZEF güz ara sınavı yüz yüze mi olacak? Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

AUZEF ara sınavı merkezi tercihleri ne zaman yapılacak?

AUZEF 2021 güz yarıyıl ara sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

AUZEF sınav merkezleri nerelerdir?

82 ilde sınav merkezi bulunmaktadır. AUZEF sınav merkezlerini http://auzef.istanbul.edu.tr/sinav-merkezleri/ adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF ara (vize) sınavı nasıl yapılır?

Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur. Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.