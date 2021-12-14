AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınav giriş yerleri sorgula
AUZEF sınav giriş belgesi nereden indirilir? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 18-19 Aralık’ta yapılacak olan bitirme sınavları için giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden indirilir? AUZEF finaller ne zaman? AUZEF final sınav giriş belgesi indir
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınavlarına girmeye hazırlanıyor. AUZEF öğrencileri yüz yüze gerçekleşecek olan sınavlara ilişkin sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden indiriliyor?
AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınav giriş yerleri sorgula
AUZEF öğrencileri sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Bitirme sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri yayımlandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada, “18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.