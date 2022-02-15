AUZEF kayıt yenilemeleri ne zamana kadar yapılacak? 2022 AUZEF Bahar Yarıyılı kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

AUZEF Kayıt Yenileme Tarihleri: 14-18 Şubat 2022

AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri: 28 Şubat-04 Mart 2022

AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri: 28 Şubat-04 Mart 2022

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir.

AUZEF bahar dönemi ders seçimi nasıl yapılır?

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakülte tarafından yapılacaktır.

AUZEF referans numarası nereden, nasıl alınır?

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödemetutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilirya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

* Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. *Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek 38,5 TL yansıtılır.

*Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı alınmaktadır.

*YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

AUZEF kayıt yenileme işlemleri