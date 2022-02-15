AUZEF kayıt yenilemeleri ne zamana kadar yapılacak? 2022 AUZEF Bahar Yarıyılı kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14 Şubat'ta başladı. AUZEF kayıt yenilemesinde bulunacaklar AUZEF kayıt yenilemeleri ne zamana kadar yapılacak? 2022 AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ücretli mi? sorularını sormakta.
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
AUZEF Kayıt Yenileme Tarihleri: 14-18 Şubat 2022
AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri: 28 Şubat-04 Mart 2022
AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri: 28 Şubat-04 Mart 2022
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir.
AUZEF bahar dönemi ders seçimi nasıl yapılır?
21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakülte tarafından yapılacaktır.
AUZEF referans numarası nereden, nasıl alınır?
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödemetutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilirya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.
* Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. *Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek 38,5 TL yansıtılır.
*Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı alınmaktadır.
*YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.
AUZEF kayıt yenileme işlemleri