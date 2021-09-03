AUZEF güz dönemi sınavları online mi yapılacak? 2021 2022 AUZEF sınavları nasıl yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021, AUZEF YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF güz dönemi sınavlar online olarak mı yapılacak?

AUZEF sınav tarihlerine göre bir değişikliklik olmadığı taktirde AUZEF güz dönemi sınavları yüz yüze yapılacak.

AUZEF ders muafiyet işlemleri ne zaman?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, fakütemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS'de mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri, 13-24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak kılavuza göre yapılacaktır.

Muafiyet işlemleri kayıt olunulan ilk güz döneminde yapılmaktadır. Diğer yıllarda muafiyet yapılmamaktadır. Örn: 2020 girişli bir öğrenci sadece kayıt olduğu güz döneminde muafiyet için başvurabilir.Muafiyet sadece ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I II, Türk Dili I II ve Yabancı Dil I II derslerinden yapılmaktadır. Alan derslerinden muafiyet yapılmamaktadır. Muafiyet hakkında bilgilendirme (tarihleri, koşulları ve itiraz süresi) muafiyet döneminde resmi web sayfamız üzerinden yapılır.

AUZEF sınavları ne zaman 2021 2022

AUZEF sınav tarihleri şu şekildedir: