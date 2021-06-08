İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, bahar yarıyılı bitirme sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, AUZEF finalleri ne zaman?

AUZEF finalleri ne zaman? AUZEF final sınavları online mı olacak?

AUZEF final sınavları 10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. Bitirme sınavlarınızda problem yaşamamanız için aşağıda belirtilen hususları dikkatle inceleyiniz. Bitirme (Final) sınavında dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi esinav.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav Takvimi” sekmesine tıklayarak öğrenebilir veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabilirsiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın ‘Uygun Olmayanlar’ sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Bitirme sınavlarında her dersiniz için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Tarih Sınavların başlama saati Sınavların bitiş saati

10 Haziran 2021 04.00 23.59

11 Haziran 2021 04.00 23.59

12 Haziran 2021 04.00 23.59

13 Haziran 2021 04.00 23.59

14 Haziran 2021 04.00 23.59

15 Haziran 2021 04.00 23.59

16 Haziran 2021 04.00 23.59

17 Haziran 2021 04.00 23.59

18 Haziran 2021 04.00 23.59

19 Haziran 2021 04.00 23.59

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacaktır.

Bitirme (Final) sınavlarında size her bir dersin sınavı için 35 dakika süre verilecek ve bu sürede cevaplamanız için çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Herhangi bir dersinizden bitirme (final) sınavına giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için, 25 (yirmibeş) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 3 (üç), 10 (On) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 2 (iki) giriş hakkı kullanabilirsiniz.

Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa o sınava tekrar giremezsiniz.

Bitirme (Final) sınavında soruları dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bitirme (Final) sınavında dijital kitabınızdaki bölümlerin /haftaların tamamından sorumlusunuz.

Sınav sisteminde yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamanız için sınavlarınızı günün son saatlerine bırakmamanız önem arz etmektedir.

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