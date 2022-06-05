İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi finalleri 4-5 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF final sonuçları hangi gün açıklanır?

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak?

AUZEF finalleri dört oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Final sınavı oturumları 5 Haziran Pazar günü öğleden sonra tamamlanacak. AUZEF'te her sınavda 20 soru soruluyor ve öğrencilere 30'ar dakika veriliyor. AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF vizeleri 16-17 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Nisan'da açıklanmıştı. Bu sebeple final sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

AUZEF sınavları nasıl değerlendiriliyor?

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirme ve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak.