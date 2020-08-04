İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alan öğrenciler bahar dönemi bütünleme yani telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman yapılacak?

Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) Sınavları 10 Ağustos 2020 – 16 Ağustos 2020 tarihleri arasında erişime açık olacak.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Senato kararı uyarınca; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarına hangi dersler için girilir?

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınavına, Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirme sonucunda FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebilirsiniz.

Bahar Dönemi Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınavına girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır. (Bkz: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Bahar Dönemi Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC harf notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur, ancak bu dersler için notunuzu yükseltmek isterseniz telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.

Bitirme (Final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.