AUZEF Bütünleme Sınavları Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman?
AUZEF bütünlemeler ne zaman? AUZEF yarıyıl bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara girenler ise bütünlemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. AUZEF 2021-2022 sınav takvimi | AUZEF sınav takvimi güncel
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı.
AUZEF Bütünleme Sınavları Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman?
AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri finallerin ardından telafi sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.