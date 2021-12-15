AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bitirme sonuçları sorgula
AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi bitirme sınavlarına 18-19 Aralık tarihlerinde girecek. Öğrenciler final sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
AUZEF öğrencileri final sınavlarının sonuçlarının aralık ayı içerisinde açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır? Peki, AUZEF sonuçları hangi gün açıklanacak?
AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bitirme sonuçları sorgula
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bitirme sınavları yüz yüze yapılacak.
AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih ise şimdilik paylaşılmadı. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.
Bitirme sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri yayımlandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada, “18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.