AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AUZEF kayıt yenileme ne zaman? İkinci üniversite fırsatını açık öğretim fakültesi üzerinden tamamlamak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. Yayınlanan akademik takvime göre belirtilen tarihler için geri sayım başlarken işlemlerin nasıl yapılacağına dair detaylar merak ediliyor.

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihlerine ve kayıtların nasıl yapılacağına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yayınlanan takvime göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

İlk olarak AKSİS'e girilir,

İkinci işlem OBS'ye tıklanır,

Üçüncü işlem Harç Bilgileri' tıklanır,

Son olarak Referans numarası görüntülenir.

Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. ("Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan "Profil" seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS'i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor.