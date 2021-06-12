AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları bugün itibariyle başladı. AUZEF sınavları çevrimiçi olarak esinav.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Final sınavlarına katılmak isteyenler sınav öğrenci giriş ekranını araştırıyor. Peki, AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş ekranı nasıl sorgulanır?
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte. Online final sınavlarına girmek isteyen adaylar AUZEF final sınavı giriş ekranını sorguluyor. İşte AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr
AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş ekranı nasıl sorgulanır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları Başladı! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bitirme sınavları dün itibariyle başladı. Öğrenciler yarıyıl sonu bitirme sınavlarına 10-19 Haziran 2021 tarihleri arasında giriş yapabilecek. Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler aşağıda bulunan adres üzerinden veya esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden katılabilir.
AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AUZEF bahar dönemi sınav takvimi
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.