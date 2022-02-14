AUZEF bahar dönemi 2022 ara (vize) sınavları ne zaman? 2022 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri
AUZEF İstanbul üniversitesi son dakika bahar dönemi sınavı sonuçları açıklaması: AUZEF bütünleme sınavları, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. 2022 AUZEF telafi sınavının tamamlanmasından sonra gözler bir yandan AUZEF telafi sınav sonuçlarında olurken bir yandan da 2022 AUZEF bahar dönemi ara sınav tarihleri sorgulanıyor. Peki AUZEF 2022 bahar dönemi ara sınavları ne zaman başlayacak? AUZEF bahar dönemi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi vize sınavları için başvuru tarihi ile, AUZEF bahar dönemi vize sınav merkezleri tercihi ile ara sınav tarihleri sorgulanıyor. 2022 AUZEF sınav tarihleri ne zaman? (AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır?)
2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları
2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları, 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
2022 AUZEF bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavıne zaman?
2022 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
2022 AUZEF üç ders sınavı ne zaman?
2022 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.