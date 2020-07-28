AUZEF bahar dönemi 2020 harf notları açıklandı mı?
AUZEF bahar dönemi 2020 harf notları açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. Öğrenciler AUZEF bahar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından harf notlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online final sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki, harf notları açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.
AUZEF bahar dönemi 2020 harf notları açıklandı mı?
AUZEF bahar dönemi 2020 harf notları erişime açıldı. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
AUZEF bahar dönemi 2020 telafi sınavları ne zaman?
AUZEF bahar dönemi final sınavları online olarak gerçekleştirildi. SInavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler AUZEF telafi sınavlarına girecek. AUZEF bahar dönemi 2020 telafi sınavları 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.