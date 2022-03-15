AUZEF 2022 bahar yarıyılı ara sınavı (vize) ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF sınav takvimi:

AUZEF 2022 bahar dönemi ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi.

AUZEF 2022 bahar dönemi vize sınavı ne zaman?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerimizin sınav yeri, güz yarıyılında seçmiş olduğu son sınav merkezi esas alınarak tespit edilecektir. Belirtilen tarih aralığında sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve bununla birlikte güz yarıyılında da sınav merkezi tercihi yapmamış olan öğrencilerimizin sınav yeri, MERNİS kayıtlarına göre ikametinin bulunduğu il içerisinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezi olarak tanımlanacaktır.

AUZEF 2022 sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir. İşte 2022 AUZEF Bahar dönesi sınav takvimi.

AUZEF 2022 Ara Dönem (Vize) Sınavları

AUZEF 2022 bahar dönemi ara sınav tarihi: 16 - 17 Nisan 2022

AUZEF 2022 Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)

AUZEF 2022 bitirme sınavı (Yarıyıl sonu) tarihi: 04 - 05 Haziran 2022

AUZEF 2022 Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)

AUZEF 2022 yarıyıl sonu telafi sınav tarihi: 02 - 03 Temmuz 2022

AUZEF 2022 Mezuniyete Üç Ders Sınavı

AUZEF 2022 mezuniyet üç ders sınav tarihi: 24 Temmuz 2022

AUZEF üsten ders alma şartları neler?

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerden başarılı olup AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler, geçtikleri yarıyılın dersleri ile birlikte ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyıl derslerini ve stajını alabilirler.

2- Lisans programlarında; ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan, dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

3- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.