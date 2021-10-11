AUZEF ara sınav merkezleri tercih işlemleri tarihi binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar için tarihler belli oldu. 2021 AUZEF güz ara (vize) sınavı ne zaman? AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF güz ara sınavı yüz yüze mi?

AUZEF güz ara sınavı yüz yüze mi olacak? Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

AUZEF ara sınavı merkezi tercihleri ne zaman yapılacak?

AUZEF 2021 güz yarıyıl ara sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

AUZEF sınavı nasıl yapılacak, sınavda nelere dikkat edilmeli?

Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF güz ara (vize) sınavı nasıl yapılır?

Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.