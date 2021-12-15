AUZEF 2021 bitirme sınavı ne zaman? AUZEF bitirme sınavı nasıl yapılacak?
AUZEF 2021 finaller yüz yüze mi? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi finallerinin yüz yüze mi online mı yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF bitirme sınavları ne zaman? AUZEF bitirme sınavları online mı?
Eğitim hayatlarını AUZEF’te sürdüren öğrenciler güz dönemi bitirme sınavının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bitirme sınavları yüz yüze mi?
AUZEF 2021 bitirme sınavı ne zaman? AUZEF bitirme sınavı nasıl yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bitirme sınavları yüz yüze yapılacak.
Bitirme sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri yayımlandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada, “18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.
Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.