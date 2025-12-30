Auto Kale Ekspertiz 2026 yılında bayi sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Auto Kale’nin 2025 yılı itibarıyla yalnızca operasyonel kapasitesini artırmakla kalmadığı; teknoloji, kurumsal yapı, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanlarında da önemli bir dönüşüm sürecini başarıyla yönettiği vurgulandı. Atılan adımların, markayı yeni bir büyüme dönemine hazırladığı ifade edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen yatırımlarla Auto Kale’nin 2026 yılında toplam bayi sayısının 100’e ulaşması bekleniyor.

Yapay zeka destekli yeni nesil ekspertiz altyapısı

Toplantıda konuşan Auto Kale Direktörü İrfan Sisli, 2025 yılını markanın teknoloji odaklı dönüşümünde kritik bir eşik olarak tanımladı. Sisli, geliştirilen yeni nesil ekspertiz altyapısının; yapay zeka destekli analizler, hızlandırılmış raporlama süreçleri ve gelişmiş sistem entegrasyonlarıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediğini belirtti. Pilot uygulamaları devam eden sistemin, yakın dönemde tüm bayi ağına entegre edilmesiyle birlikte hem müşteri deneyiminde hem de operasyonel verimlilikte önemli kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

Ulusal reklam yatırımlarıyla güçlenen marka görünürlüğü

Toplantıda Auto Kale’nin pazarlama ve iletişim stratejileri de detaylı şekilde paylaşıldı. 2025 yılı boyunca dijital mecralarda sürdürülen reklam kampanyalarının yanı sıra, televizyon bant reklamları ve sponsorluk çalışmalarının güçlendirilerek devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen PR ajanslarından biriyle başlatılan iş birliği sayesinde Auto Kale’nin ulusal basın ve sektörel yayınlardaki görünürlüğünün belirgin biçimde artırıldığı ifade edildi. Yılın dikkat çeken adımlarından biri olan ulusal radyo reklamları, markanın bilinirliğini geniş kitlelere taşıyan önemli bir iletişim yatırımı olarak öne çıktı.

Kurumsal iş birlikleriyle ölçeklenebilir büyüme

Tekbaş Şirketler Grubu ve Auto Kale Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, toplantıda yaptığı konuşmada markanın gelecek vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Baş, Auto Kale’nin büyüme stratejisinin yalnızca bayi sayısını artırmaya odaklı olmadığını; kurumsal iş birlikleri, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir ölçeklenme modeli üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Oto ekspertiz sektöründe rekabetin artık fiyat ve lokasyonun ötesine geçtiğini belirten Baş, teknoloji gücü, marka algısı ve kurumsal entegrasyonların belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. Auto Kale’nin bu dönüşüme erken adapte olan markalardan biri olduğunu ifade eden Baş, oluşturulan yeni yapının hem bayiler hem de iş ortakları için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ekosistem sunduğunu söyledi.

İhale ekosistemiyle entegre yeni yapı: Jet İhale

Toplantıda ayrıca, Tekbaş Şirketler Grubu bünyesinde geliştirilen Jet İhale platformu da tanıtıldı. İkinci el araç ticaretinde dijital ihale süreçlerine odaklanan platformun, oto ekspertiz hizmetleriyle entegre bir yapı sunarak sektörde önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi hedefleniyor.

Auto Kale’nin saha deneyimi ve ekspertiz gücüyle desteklenen bu entegrasyon sayesinde, ekspertiz–ihale–satış süreçlerinin daha şeffaf, hızlı ve güvenilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, bu yapıyla birlikte Auto Kale bayilerinin yalnızca ekspertiz hizmeti sunan noktalar olmaktan çıkarak, ikinci el araç ekosisteminin aktif bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

2026’ya güçlü bir başlangıç

Auto Kale yetkilileri, 2025 yılını markanın geleceğini şekillendiren stratejik bir hazırlık dönemi olarak değerlendirirken; 2026 yılı itibarıyla yapılan yatırımların sahaya daha güçlü şekilde yansıyacağını vurguladı. Güçlü teknolojik altyapı, artan marka bilinirliği ve genişleyen iş hacmiyle birlikte Auto Kale’nin, oto ekspertiz sektöründe ulusal ölçekte standardı belirleyen, uluslararası hedefleri olan bir marka olma yolunda ilerlediği ifade edildi.