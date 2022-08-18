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Spor Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı?
Spor

Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:50:00 -
Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor.
Austria Wien nerenin takımı? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...

AUSTRİA WİEN NERENİN TAKIMI?
Austria Wien, Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan futbol kulübüdür. Mor beyazlı ekip Bundesliga'da mücadele etmektedir.

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18.08.2022 Perşembe günü oynanacaktır.

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18.08.2022 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacaktır.

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı Vienna'da, Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak.

 

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