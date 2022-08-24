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Spor Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Avusturya ekibi Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:52:00 -
Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

İlk maçta 2-0 galip gelen Fenerbahçe'nin Austria Wien'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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