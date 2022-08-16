Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu mu

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe Austria Wien karşısında ter dökecek. Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği karşılaşmada geri sayım başladı. Sarı lacivertli taraftarlar Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen Jorge Jesus ekibi hazırlıyor. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı ile Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu yanıtlandı. İşte muhtemel ilk 11 ve detaylar…

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. Maçın canlı yayın kanalı araştırılırken taraftarlar karşılaşmanın detaylarını UEFA Avrupa Ligi üzerinden öğreniyor. Lige iddialı bir giriş yapmayı bekleyen sarı lacivertliler antrenmanlarına tam gaz devam ediyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu henüz paylaşılmadı.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.



