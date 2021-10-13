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Gündem AUKUS sonrası Fransa'ya bir darbe daha! Türkiye ile anlaştılar
Gündem

AUKUS sonrası Fransa'ya bir darbe daha! Türkiye ile anlaştılar

Arap basını, Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşmasının AUKUS sonrası Fransa'ya vurulan ikinci bir darbe olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 00:13:00 -
AUKUS sonrası Fransa'ya bir darbe daha! Türkiye ile anlaştılar

Arap basını, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 24 TV canlı yayınında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AGOSTA 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı.

Fransa'ya AUKUS sonrası 2. darbe Türkiye'den

Demir'in "Savunmada politik baskılar var. Onları kırıyoruz. Örneğin Pakistan'ın Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyon ihalesi için Fransızlar büyük baskı yaptı ama işi STM aldı" sözlerine dikkat çeken Arap basını, denizaltı ihalesinin Fransa'ya atılan ikinci bir darbe olduğunu ifade etti.

Haberde, "Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile birlikte AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurmasının ardından Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesinden günler sonra, Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması Paris hükümetine ikinci bir darbe vurdu" ifadeleri yer aldı.

ABD, İngiltere ve Avustralya, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

star.com.tr

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