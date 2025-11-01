Audi A6 yenilendi: Dijital donanım ve sportif kimlik Türkiye’de

Audi’nin yeniden tasarladığı A6 ailesi, daha dinamik, verimli ve dijital kimliğiyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Sedan ve Avant olmak üzere iki farklı gövde tipinde tercih edilebilen yeni Audi A6, hafif hibrit desteği sunan 2.0 TDI quattro motor seçeneği ile geliyor.

İŞTE FİYATI

Yeni Audi A6’nın başlangıç fiyatı 7.669.287 TL olarak belirlendi. A6 Sedan TDI 204 hp quattro versiyonu 7.669.287 TL fiyata sahipken, A6 Avant TDI 204 hp quattro S tronic versiyonunun fiyatı ise 8.170.839 TL oluyor.

Yeni A6’nın iç mekânında dikkat çeken en önemli detay, 11,9 inç Audi sanal kokpit plus ve 14,5 inç MMI touch display’den oluşan kavisli ‘Audi MMI panoramik ekran’ın bulunmasıdır.

Dijital deneyimi artırmak amacıyla ön yolcuya özel, opsiyonel 10,9 inç MMI ön yolcu ekranı da mevcut. Bu ekran, navigasyon desteği, video izleme ve internet erişimi gibi işlevleri beraberinde getiriyor. İç mekanın ferahlığını panoramik cam tavan vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan Bang & Olufsen 3D ses sistemi ve dört bölgeli otomatik klima sistemi, araç içi konfor seviyesini yükseltiyor. Gelişmiş ses yalıtımı ve aeroakustik tasarım sayesinde her yolculuk sessiz ve keyifli bir deneyim sunuluyor. Yeni A6 Sedan ve Avant, hem sportif hem de konforlu bir sürüş deneyimi için gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Araçlar, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, opsiyonel uyarlanabilir havalı süspansiyon ve opsiyonel tüm tekerlerden yönlendirme gibi özellikleri taşıyor.

Uyarlanabilir havalı süspansiyon, sürüş moduna bağlı olarak aracın yüksekliğini ve darbe emilimini ayarlarken, quattro spor diferansiyel yol tutuşunu artırıyor. Tüm tekerlerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırma ve yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sağlama görevi görüyor.

Türkiye pazarında şu an itibarıyla sunulan tek motor seçeneği 2.0 litrelik TDI 150 kW (204 PS) quattro motor oluyor. Bu motor, MHEV plus hafif hibrit teknolojisine sahip. Hafif hibrit sistem, tamamen elektrikli park ve manevra yapabilme imkânı sunarken, düşük hızlarda saf elektrikli sürüşe de olanak tanıyor. Ayrıca sistem, hızlanma anlarında 230 Nm ek tork ve 18 kW (24 PS) ekstra güç sağlıyor. Yavaşlama anlarında ise 25 kW’a kadar enerji geri kazanımı gerçekleştiriyor.