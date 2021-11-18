ATV'nin yeni EDHO'su ile ilgili flaş gelişme! Yalnız Kurt...
Yeni Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olarak gösterilen Yalnız Kurt dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.
ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası ses getirmesi beklenen Yalnız Kurt dizisi resmen başlıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş son gelişmeyi internet sitesinden duyurdu.
Duayen yapımcı Osman Sınav’ın merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı bu akşam 21.45’te atv’de seyirciyle buluşacak.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.
Geçen mayıs ayında kızı Eftalya’yı kucağına alan ünlü oyuncu Deniz Evin, “Yalnız Kurt”un kadrosuna çok etkili bir karakterle katıldı.
M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Deniz Evin “Sefer” adlı ses getirecek sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak.