  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ATV'nin yeni EDHO'su ile ilgili flaş gelişme! Yalnız Kurt...
Medya

ATV'nin yeni EDHO'su ile ilgili flaş gelişme! Yalnız Kurt...

Yeni Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz olarak gösterilen Yalnız Kurt dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:54:00 -
ATV'nin yeni EDHO'su ile ilgili flaş gelişme! Yalnız Kurt...

ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası ses getirmesi beklenen Yalnız Kurt dizisi resmen başlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş son gelişmeyi internet sitesinden duyurdu.

Duayen yapımcı Osman Sınav’ın merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı bu akşam 21.45’te atv’de seyirciyle buluşacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Geçen mayıs ayında kızı Eftalya’yı kucağına alan ünlü oyuncu Deniz Evin, “Yalnız Kurt”un kadrosuna çok etkili bir karakterle katıldı.

M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Deniz Evin “Sefer” adlı ses getirecek sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay