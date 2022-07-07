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Medya ATV dizisi için flaş karar!
Medya

ATV dizisi için flaş karar!

ATV ekranlarında 3. bölümü yayınlanan sevilen yaz dizisi Sevmek Zamanı'ndan kötü haber geldi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın oynadığı dizi reytinglerin kurbanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:31:00 -
ATV dizisi için flaş karar!

ATV ekranlarında 3. bölümü yayınlanan sevilen yaz dizisi Sevmek Zamanı'ndan kötü haber geldi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın oynadığı dizi reytinglerin kurbanı oldu.
ATV ekranlarında yayınlamaya başlayan ve henüz 3. bölümü yayınlanan yaz dizisi Sevmek Zamanı kötü haberi duyurdu. Başrollerini Deniz Işın ve İlhan Şen'in paylaştığı Firuze ve Kağan'ın imkansız aşkını anlatan Sevmek Zamanı beşinci bölümü ile ekranlara veda edecek.

Yaz dizisi Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi için erken final kararı alındı. 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 25 Temmuz'da yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Mert Savaş'ın kaleme aldığı dizide İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel ve Serenay Aktaş başrolleri paylaşıyordu.

 

Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir?
Dizide hem okuyan hem çalışan azimli ve genç bir kadın olan Firuze kardeşleri ile birlikte onları evlat edinmiş olan Muhsin baba ile yaşamaktadır. Sakin ve düzenli bir yaşam süren Firuze, Kağan'la tanışır ve bütün düzeni alt üst olur. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar. Dizinin başrollerini Aşk Mantık İntikam dizisi ile adını televizyon dünyasına tanıtan İlhan Şen ve 30 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Deniz Işın canlandırıyor.

Sevmek zamanı oyuncular
İlhan Şen, Deniz Işık, Serenay Aktaş, Toprak Can Adıgüzel, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün, Onur Gözeten Ömer, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak

 

 

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