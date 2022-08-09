Attila Szalai'ya yol göründü
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın başarılı savunmacı Attila Szalai için Fenerbahçe'ye ikinci kez teklif yapacağı söyleniyor.
Fenerbahçeli Attila Szalai’ye Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Özellikle Premier Lig takımları, Macar stoper için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalıyor.
Fenerbahçe 17.5 milyon Euro istiyor
İngiliz basını, West Ham United’ın Szalai’ye ilgisinin arttığını iddia etti. West Ham'ın 10 milyon avroluk ilk teklifini reddeden Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 17.5 milyon avro istediği belirtildi.
Sözleşmesi 2025'de sona eriyor
Transferde birçok Avrupa kulübüyle adı anılan Attila Szalai'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.
İki stoperi sakatlanan West Ham United teknik direktörü David Moyes’un bu bölgeye bir an önce takviye yapılmasını istediği kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla 67 maça çıkan Szalai, 5 kez fileleri sarstı 2 de gol pası verdi.
TRT Spor